真鍮無垢 ウォレットチェーン 丸喜平 約54cm Ｕ字フック ヴィンテージ 復刻

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#noras_真鍮長さ調整可能です。深みあるスタイルに興味がありますか？真鍮製ウォレットチェーンが、個性とクラスを際立たせるアクセサリーとなります。クロスボールのしっかりしたロック機能が安定感を提供。レバーナスカンに施されたアラベスク模様が、細部までのこだわりを美しく表現しています。シャックル付きＵ字フックが機能的でスタイリッシュ。線径約3.0mmの丸喜平チェーンは、存在感抜群でありながら、エレガントな印象を与えます。アンティーク加工により、クラシカルなな風合いが魅力を引き立て、このウォレットチェーンが特別な存在であることを印象づけます。真鍮無垢のウォレットチェーンは、ただのアクセサリー以上の意味を持ちます。これは、あなたの個性やスタイル、品位を象徴するシンボルです。シャープなデザインと高級感を兼ね備え、日常をエレガントな瞬間に変えることでしょう。アンティーク加工を施した他とは一線を画す特別な色合い。決してシルバー色ではありません！オリジナルハンドメイドのウォレットチェーンとなります。【材質】・真鍮【サイズ】・全長54cm前後・チェーン線径：約3.0mm・チェーン幅 ：約11mm・ナスカン長さ：約60mm真鍮の特性上多少のくすみや色むら等ある可能性があります。またサイズや重量は誤差があります。色合いは画像とは微妙に異なる事があります。CALEEcaleeキャリーGLADHANDgladhandグラッドハンGANGSTERVILLEgangstervilleギャングスタービルweirdoウィアードbygladhandバイグラッドハンドRUDOルードradialschottショットtenderloinwtapsクロムハーツガボールhotrodホッドロッドgalciaガルシアバングルビンテージ