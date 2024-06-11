サンローラン SAINT LAURENT PARIS 3連バックルベルト

閲覧ありがとうございます✨気になることがあればお気軽にコメント下さい！○アイテムサンローランSAINTLAURENTPARIS3連バックルベルトGRZ347357.85.0815レザーメンズ○サイズサイズ全長約102cmウエスト約最大91cm～最小81cm幅約2cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態使用によるスレやキズ、ヨレがございます。使用に伴う多少のダメージが見られる商品です。大きなダメージはない商品なので、長くご使用いただける商品です◎○カラーブラック○素材レザー○付属品保存袋○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



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