BAHARI ガルーシャ ラウンドファスナー ロングウォレット スティングレイ

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ご覧頂きありがとうございます(*´ᵕ`*)✦ブランド✦BAHARIバハリ✦アイテム✦ガルーシャスティングレー長財布ポリッシュ加工✨一味違う高級感を楽しみたい方に✨海の宝石箱、泳ぐ宝石といわれ、ビーズを散りばめたような美しさと華やかさがあります。エイは数ある革のなかでも傷つきにくく『牛は30年、エイは100年』と言われるほど、強度と耐久性があると言われています。丈夫で扱いやすいエイ革は買ったままの状態を維持したいという方には最適な革と言えます。経年劣化しないことで知られるエイ革です。また、エイ革は魔除けや心の浄化、金運にも良いとされます。本体中央にはスターマーク、黒味がかったグレーで様々なコーディネートにもハマります。エイの背中にはスターマークと白い斑点状の目がありますが、一匹につき一つしか存在しない希少部位となります。ガルーシャの宝石のような美しさをご堪能下さい。✦状態✦パイピング部分の僅かなスリ傷や、ファスナー部分のブラックの塗装が少し禿げて地のゴールドが所々見られますが、それ以外はとてもキレイな状態でまだまだ長くご愛用頂けると思います✨✦サイズ✦横幅19.3cm縦幅10cm厚み2.5cm✤採寸は手作業による為、多少の誤差が生じる可能性がございます。平置き実寸です。✦カラー✦黒ブラック✦素材✦外側：エイ革内側：牛革ポリエステル✦仕様✦機能性、実用性に優れたラウンドファスナータイプ。充実したカード収納にファスナー式小銭入れなど収納もたっぷりです。ポケット大3、カードスロット12、その他ポケットあり✦購入元✦ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です✦配送✦丁寧に梱包しご購入頂いてから24時間以内での発送心掛けております。即購入OKですが、お互い気持ち良くお取引出来るよう大切な事がプロフに記載してありますので、必ずプロフをお読み頂き、気になる点や不明な事などありましたらコメント欄よりお問い合わせご理解いただいた上でご購入をお願いします。実際に手に取って確認出来ない商品ですので安心してご購入頂けるようお答え致しますので遠慮なく質問して頂きご納得の上でのご購入お願い致します(*ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾⁾