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Franklin Covey フランクリン・コヴィー　システム手帳　ブラック
商品番号 L11661768160
商品名

Franklin Covey フランクリン・コヴィー　システム手帳　ブラック
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FranklinCoveyフランクリン・コヴィー　システム手帳　ブラックサイズ(素人採寸)横約11.0cm×縦約17.5cm×厚み約2.5cmご覧いただきありがとうございます。＊素人保管でございますのでご理解いただいた上、ご購入をお願い致します。気になることがございましたらお気軽にコメントをお願いいたします。また確認したい箇所があれば写真アップします。☆元箱はございません。プチプチと梱包箱で大切に発送させていただきます。最後まで読んで頂きどうもありがとうございます。#FranklinCovey#フランクリンコヴィー　#システム手帳　#システム手帳ブラック
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