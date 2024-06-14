supreme シュプリーム ヒステリックグラマー ガチャ GI ベルト

シュプリーム×ヒステリックグラマーガチャベルトカラーホワイト×レッド素材コットンサイズL/XL実寸全長115cm（バックル含む）幅3.2cm素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。それなりに使用していました。白なので全体的に汚れています。（洗えば落ちる汚れがあるかも？）そのあたりをご理解のほどご購入お願いします。



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