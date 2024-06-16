二つ折財布　シャイニングクロコダイル　希少　グリーンS 級　CITES 本物証明

※最後の1点、追加製造無し ※匿名配送ご好評をいただき、おかげさまで最後の1点になりました。光輝くシャイニングクロコダイルの二つ折り財布ですレディース、メンズ、どちらでも使用できますとても綺麗な腹革、タイルのように整った模様のクロコダイル本革希少価値も高く同じ物は二つとありません。本物のクロコダイル革にシャイニング加工を施し、綺麗に光輝く本革になっていますそのなかでも綺麗な鱗模様と細かいタイル模様が組み合わさった模様になっておりますクロコダイルは噛み付いて離さないことから金運に優れていると言われています。またグリーンは金運には最高の色とされ、多くの人が持ちたがる色になっています商品サイズ 23cmX10cm素材 クロコダイル（シャイニング） 牛革(内側)スペック 札入れポケット 2ヶ所 カード入れ 10枚本製品にはワシントン条約に定められた規定に適合している証明、CITESのコピーをお付けいたしますCITES（サイテス）は本物でなければ発行されません。また日本に輸入することはできませんとても綺麗で最強の金運を待ち合わせた財布ですカラー···グリーン財布形···二つ折り素材···本革



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