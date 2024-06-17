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[レア]Golden State Warriors 2022 優勝限定キャップ
商品番号 E32969122949
商品名

[レア]Golden State Warriors 2022 優勝限定キャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NBAGoldenStateWarriorsゴールデンステートウォリアーズの2022年優勝チャンピオンシップ限定ハット。新品未使用。アメリカのウォリアーズチームオンラインショップで購入しました。正規品です。チームの優勝を記念した限定デザインで、レアです。#NBA#GoldenStateWarriors#ゴールデンステート#ウォリアーズ#2022年優勝#チャンピオン#限定カラー···ホワイト
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