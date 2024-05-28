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メンズネクタイ 大量70本まとめ売り　リメイク生地　No,20
商品番号 P99265253177
商品名

メンズネクタイ 大量70本まとめ売り　リメイク生地　No,20
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メンズネクタイ大量70本まとめ売りになります。全て70本目立ったシミはありませんが、自宅保管のためご理解いただける方にお願いします。(クレーム、リターンは受け付けておりません。)・パソコンやスマホによっては、実際の色と多少異なる場合がありますが、その場合でも返品には応じませんのでご了承下さい。何かご不明な点がありましたら、コメントください。宜しくお願いします。
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