メンズネクタイ 大量70本まとめ売り　リメイク生地　No,20

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メンズネクタイ大量70本まとめ売りになります。全て70本目立ったシミはありませんが、自宅保管のためご理解いただける方にお願いします。(クレーム、リターンは受け付けておりません。)・パソコンやスマホによっては、実際の色と多少異なる場合がありますが、その場合でも返品には応じませんのでご了承下さい。何かご不明な点がありましたら、コメントください。宜しくお願いします。