埼玉西武ライオンズ　NEW ERA　キャップ　源田壮亮

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ご覧いただきありがとうございます。選手プロデュースキャップ、源田壮亮選手のものになります。今はもう販売していないので、貴重な商品かと思います★数回着用しました。目立った傷や汚れはありませんが、素人検品になりますので、ご理解いただける方よろしくお願い致します。即購入OKです★#埼玉西武ライオンズ#源田壮亮#NEWERAカラー...ブラック