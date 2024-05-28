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埼玉西武ライオンズ　NEW ERA　キャップ　源田壮亮
商品番号 N64361378560
商品名

埼玉西武ライオンズ　NEW ERA　キャップ　源田壮亮
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。選手プロデュースキャップ、源田壮亮選手のものになります。今はもう販売していないので、貴重な商品かと思います★数回着用しました。目立った傷や汚れはありませんが、素人検品になりますので、ご理解いただける方よろしくお願い致します。即購入OKです★#埼玉西武ライオンズ#源田壮亮#NEWERAカラー...ブラック
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