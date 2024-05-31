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GIVENCHY 4Gロゴ
商品番号 S87311061391
商品名

GIVENCHY 4Gロゴ
ブランド名 ジバンシー
特別価格 税込 9,870 円
在庫状況 あり

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商品詳細

兄に頼まれての出品です(^^)素材はラムレザーで手触りよく柔らかいです♪短期間使用し、多少の使用感はあるかもしれませんが、まだまだ美品だと思います☆
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