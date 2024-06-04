Mattabisch マタビシ ネクタイ ネイビー レジメン ストライプ

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ご覧頂きありがとうございます。こちらマタビシネクタイになります。大剣先幅:8.5㎝長さ:144㎝カラー:ネイビー×水色×素人素材:シルク100%価格:¥20,000生産国:イタリア・あくまで中古品となりますので、写真にてご確認ください。・商品は畳んで配送致します。御了承下さい。・個人で出品しておりますので、ご理解のほどよろしくお願い致します。・何か気になる事あれば、質問して下さい。値段交渉不可即購入OKユナイテッドアローズビームスビューティ\u0026ユースシップスナノユニバースアーバンリサーチアダムエロペエディフィスジャーナルスタンダードフリークスストアロンハーマンフィナモレマリアサンタンジェロFRAYフライBARBAバルバジャンネットG.ingleseイングレーゼEriccoFormicolaエリッコフォルミコラBAGUTTAバグッタSalvatorePiccoloサルヴァトーレピッコロボルゾネッラGUYROVERギローバーLuigiBorrelliボレッリビームスFブリッラペルイルグストブルネロクチネリラルディーニタリアトーレボリオリザジジイレブンティチルコロスティレラティーイザイアエルネストベルベストデペトリロフィナモレPT01GTAインコテックスオリアンジャンネットカルーゾリングヂャケットビームスFDRAKESドレイクスKitonキートンFRANCOBASSIフランコバッシTIEYOURTIEタイユアタイセッテピエゲ AttoVannucciアットヴァンヌッチangelofuscoアンジェロフスコHolliday\u0026BrownホリデーアンドブラウンJOHNCOMFORTジョンコンフォートSpaccaNeapolisスパッカネアポリスE.MarinellaマリネッラLuigiBorrelliルイジボレッリSeaward\u0026StearnシーワードスターンFrancescoMarinoフランチェスコマリーノStefanobigiステファノビジGierreジエレGiustoBespokeジュストビスポーク