ビンテージホワイトソックスキャップ

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商品詳細
新品ビンテージ物のメジャーリーグベースボールキャップです。背面がメジャーリーグロゴではなく1983刺繍もの。
http://narcologia.ru/goods/septet979019.html
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