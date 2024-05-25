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ビンテージホワイトソックスキャップ
商品番号 W51316920444
商品名

ビンテージホワイトソックスキャップ
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 6,478 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品ビンテージ物のメジャーリーグベースボールキャップです。背面がメジャーリーグロゴではなく1983刺繍もの。
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