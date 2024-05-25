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【入手困難】PATRICK COX 長財布 ゴートスキン 山羊革 パイソン
商品番号 P49405488528
商品名

【入手困難】PATRICK COX 長財布 ゴートスキン 山羊革 パイソン
ブランド名 パトリックコックス
特別価格 税込 7,682 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★9/30までメルカリキャンペーンで20%還元（上限2,000P）につき、実質15,000円となります。★PATRICKCOXラウンドファスナー長財布7Qシリーズゴートスキン山羊革パイソン★今では入手困難となっています。一昨年購入しましたが全く使用することがなくタンスの肥やしになっていましたので出品致します。-詳細-■素材：山羊革■サイズ：縦-約9.5cm横-約19.5cmマチ幅-約2.5cm■カード入れ：12か所■ポケット：2か所+マチ付きポケット1か所■札入れ：2か所■小銭入れ：L字ファスナー開閉
http://narcologia.ru/goods/peroration271815.html
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