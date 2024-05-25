極美品✨プラダ　2つ折り財布　三角ロゴ　レザー　ネイビー　メンズ　箱付き



新品 PRADA プラダ 2つ折り財布 クロコ型押し ウォレット - 折り財布



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数多くある商品からこちらの商品をご覧になっていただきありがとうございます☺︎ブランドUsedショップ、ブランディアより購入の確実正規品。○アイテムプラダPRADA折り財布二つ折りコンパクトウォレット黒ブラックトライアングル三角ロゴメンズ レディース 男女兼用○サイズタテ9.5cmヨコ11cmマチ2cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態綺麗なお品ですカード入れ8お札入れ2空白ポケット2小銭入れなし箱付き※あくまで中古品なので多少の小傷はございます。ご理解したうえでご購入ご検討ください。※神経質な方はご遠慮ください。○カラーネイビー紺色○素材レザー本革○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。SR.