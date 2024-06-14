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人気　ルイヴィトン　折り財布　ポルトフォイユミュルティプル　モノグラム　ブラウン
商品番号 T29430242616
商品名

人気　ルイヴィトン　折り財布　ポルトフォイユミュルティプル　モノグラム　ブラウン
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 6,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【人気】【美品】ルイ　ヴィトンLOUISVUITTONlouisvuitton折り財布コンパクトウォレットポルトフォイユ　ミュルティプルモノグラムユニセックスシリアルナンバー・・・RA1012カラー・・・ブラウン素材・・・PVC、レザー柄・デザイン・・・（外側）モノグラム柄フラップ開閉式（内側）無地、ブランドロゴあり札入れが2つカードなどを入れるオープンポケットが6つレディースでもメンズでも使えると思います。ルイヴィトンの中でも人気があり、とても使いやすいデザインだと思います。状態・・・中古品ですが、目立った傷や汚れは見当たりません。写真の撮影環境や、お使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますので、ご了承の上ご購入下さい。自宅保管ですので、神経質な方はご遠慮下さい。配送・・・簡易包装にて1〜2日程度で発送致します。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。ご購入前にプロフィールの確認を宜しくお願い致します。管理19
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