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美品 現行モデル ボッデガヴェネタ マキシイントレ長財布 ラウンドファスナー
商品番号 X19642919510
商品名

美品 現行モデル ボッデガヴェネタ マキシイントレ長財布 ラウンドファスナー
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 13,019 円
在庫状況 あり

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商品詳細

現行モデルです。使用に伴うスレ傷がございますが、目立った傷はございません。男女兼用のユニセックスにご使用になれます。・サイズタテ10cmヨコ19.5cmマチ2cm・カラー　ブラックあくまでも状態判断は主観となります。神経質な方、完璧をお求めの方のご購入はご遠慮下さいませ。以前、拡大鏡で不具合を探し出した方(私の購入以前にブランドタグが新ためて縫われていた)がおりました。その様な方は中古品の購入は不向きと思われます。こちらも極力点検しておりますが、見落としが有る場合もございますので、それを踏まえてのご検討をお願い致します。大手リユース店で購入致しました。#モニカの出品を見る
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