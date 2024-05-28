美品 現行モデル ボッデガヴェネタ マキシイントレ長財布 ラウンドファスナー

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現行モデルです。使用に伴うスレ傷がございますが、目立った傷はございません。男女兼用のユニセックスにご使用になれます。・サイズタテ10cmヨコ19.5cmマチ2cm・カラー ブラックあくまでも状態判断は主観となります。神経質な方、完璧をお求めの方のご購入はご遠慮下さいませ。以前、拡大鏡で不具合を探し出した方(私の購入以前にブランドタグが新ためて縫われていた)がおりました。その様な方は中古品の購入は不向きと思われます。こちらも極力点検しておりますが、見落としが有る場合もございますので、それを踏まえてのご検討をお願い致します。大手リユース店で購入致しました。#モニカの出品を見る