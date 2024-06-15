Chrome Hearts クロムハーツ 半袖 Tシャツ

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ご覧頂きありがとうございます。ChromeHeartsクロムハーツのTシャツを紹介します。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋状態...ある程度使用感はございます。 私の主観で「やや傷や汚れあり」にして ますが、写真をご確認頂きご自身でご判断 下さい。補足・中古品、古着であることをご理解願います。・過度な品質要求を求める方はご遠慮された方が 宜しいと思います。(安価品をちょっとした 汚れでキャンセル処理要求された経験より)・検品はしておりますが見落としがあった場合は ご了承願います。・価格交渉賜りますが大幅なお値下げは考えて おりません。動向見て価格は随時変更致します・購入後すり替え防止も含めNCNRになります ので充分に写真を確認の上、ご検討願います。以上宜しくお願い致します。