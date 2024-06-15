New York Yankees New Era LightBlue 7と1/4

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Men'sNewYorkYankeesNewEraLightBlue2023SpringColorBasic59FIFTYFittedHat海外のみで販売されたカラーのneweraです。実際の色味の方が濃い印象です。他のカラーが欲しかったのですが間違えて購入したので出品致します。国内で販売しているところも少ないので、あまり人とかぶることもないカラーです。カラー・ライトブルーlightblueサイズ・7と1/4新品未使用、未開封です。発送は最小サイズにて梱包致します。質問等ございましたら、お気軽にコメントしていただいて構いません。追加して欲しい画像などもお気軽にご要望ください。お値下げ交渉なども受付ますが数千～数万円単位の過度な値下げ交渉や常識のない発言、コメントへの返信が遅い場合などは即削除致します。他サイトにも出品しておりますのでご購入前にコメント欄よりお声がけください。neweraneweraニューエラcapキャップhatハットbaseballcapベースボールキャップnewyorkyankeesnewyorkyankeesニューヨークヤンキースヤンキースAaronJamesJudgeアーロンジャッジアーロン・ジャッジKITHキスsupremeシュプリーム