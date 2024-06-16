ハイドロゲン　スカルプリントTシャツ　ブラック　Mサイズ240002

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【新品・未使用】アルベルト・ブレーシ設立のラグジュアリーなスポーツ系カジュアルブランドHYROGENハイドロゲンフロントのグラフィックスカルプリントが印象的なクルーネックタイプの半袖Tシャツ。コットン素材は柔らかく着心地も良さそうです。■素材：コットン100%■サイズ：【M】肩幅：48身幅：54.5着丈：70袖丈21.5