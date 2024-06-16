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ハイドロゲン　スカルプリントTシャツ　ブラック　Mサイズ240002
商品番号 Q93241178839
商品名

ハイドロゲン　スカルプリントTシャツ　ブラック　Mサイズ240002
ブランド名 ハイドロゲン
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品・未使用】アルベルト・ブレーシ設立のラグジュアリーなスポーツ系カジュアルブランドHYROGENハイドロゲンフロントのグラフィックスカルプリントが印象的なクルーネックタイプの半袖Tシャツ。コットン素材は柔らかく着心地も良さそうです。■素材：コットン100%■サイズ：【M】肩幅：48身幅：54.5着丈：70袖丈21.5
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