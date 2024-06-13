【美品】フレッドペリー　マフラー

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商品詳細
フレッドペリーのマフラーです。買ったものの暑がりで、使用する機会が少ない為出品します。●サイズ幅約30cm長さ約166cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：100%PURENEWWOOL●状態：2～3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/plaque213507.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis677644.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation642421.html
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