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【美品】フレッドペリー　マフラー
商品番号 W60853651302
商品名

【美品】フレッドペリー　マフラー
ブランド名 フレッドペリー
特別価格 税込 1,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フレッドペリーのマフラーです。買ったものの暑がりで、使用する機会が少ない為出品します。●サイズ幅約30cm長さ約166cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：100%PURENEWWOOL●状態：2～3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。
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