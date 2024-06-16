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NEW BALANCE CM878KE1 NAVY WIDTH:D
商品番号 A66147045046
商品名

NEW BALANCE CM878KE1 NAVY WIDTH:D
ブランド名 ニューバランス
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メインカラー···ブルースニーカー型···ローカット(Low)2000年にロングディスタンス向けのランニングモデルとして登場した「M878」が海外限定モデルで復刻。クッション性をフィーチャーし、ABZORBを搭載した厚底のミッドソールと、サポート性を高めるアッパーの多彩な補強パーツが足元を印象的に演出します。使用歴・使用感あり、新品同等をご所望の場合は恐れ入りますがご理解ください。グレーの靴紐は付属ございません。ネイビーの靴紐付属です
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