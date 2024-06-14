Franco Minucci ネクタイ

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フランコミヌッチ(FrancoMinucci)のネクタイを出品いたします。着用回数は少ないので状態は綺麗です。大剣8.5cmカラー ネイビーフランコミヌッチ(FrancoMinucci)は、イタリアのネクタイブランド。1983年にセレクトショップ「TIEYOURTIE(タイユアタイ)」をイタリア・フィレンツェにオープン。イタリア一お洒落と言われる彼のその秀逸なセレクトから、「ピッティ(フィレンツェで開催されるメンズプレタポルテの見本市)の羅針盤」とも讃えられている。そんな彼のオリジナルブランドがフランコミヌッチ。アイテムの中で有名なのは、1枚のシルクを7つ折りにして作る「セッテピエゲ」と呼ばれるネクタイ。芯地を使わず、通常の2倍の生地を使用する。高い技術を要するため職人の数も少なく、贅沢で貴重なアイテム。