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YVES SAINT LAURENTサンローラン 折り財布 レザー YSL
商品番号 J67337368996
商品名

YVES SAINT LAURENTサンローラン 折り財布 レザー YSL
ブランド名 イヴサンローラン
特別価格 税込 10,105 円
在庫状況 あり

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商品詳細

箱もお付けいたします。あまり使用感はないと思いますが、あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい。目立った傷はありません。カラー︰ブラックサンローランパリSAINTLAURENTPARIS二つ折りロゴ金具折り財布YSL金具キャビアスキンウォレットwalletコンパクトYSLロゴメンズレディースユニセックスサイズタテ︰約9.5cmヨコ︰約11cmマチ︰約2cm収納カードポケット︰4個大ポケット︰2個札入れ︰2個小銭入れ︰1個
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