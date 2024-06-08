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矢沢永吉　ONEMAN スペシャルビーチタオル　2002 SBT
商品番号 J24710101749
商品名

矢沢永吉　ONEMAN スペシャルビーチタオル　2002 SBT
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

矢沢永吉ONEMANEIKICHIYAZAWACONCERTTOUR2002のスペシャルビーチタオルです。会場で使用しクリーニングに出したまま保管しておりました。比較的状態は良いですが、クリーニングによる多少の縮みがあります。中古品であることをご理解頂ける方でお願いいたします。矢沢永吉永ちゃんYAZAWAスペシャルビーチタオルSBT#矢沢永吉#矢沢永吉グッズ#永ちゃんグッズ#SBT#永ちゃんグッズ種類···タオル/ハンカチ
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