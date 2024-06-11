eyden・クリス・ブラウン着用　UNIFORM STUDIOS　キャップ

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UniformStudiosLAWorldSeries1988Gold50thYearAnniversary のキャップになります。日本ではなかなか売っていない商品になります。ツバ裏緑です。エイデンやクリス・ブラウン等多々アーティストが着用している人気キャップになります。新品で18000円ほどで購入し2〜4回ほど室内で着用しました。あくまで中古品ですので神経質な方は購入をお控え下さい。NEWERA59FIFTYTealGreenUnderVisorUVMINTHATCLUBTwntyTwometsSnapbackSTABRIDGETHEAPARTMENTtheapartmentTHENORTHFACEpatagoniaCOLUMBIAMARMOTNIKEACGNEWBALANCETIMBERLANDSUPREMEEDDIEBAUERatmosChampionWranglerTRU-SPECColumbiaKnitBodegaPOLORALPHLAURENNAUTICAPROCLUBJansportWoolrichJJJJoundsupremeTNFTHENORTHFACEBeef\u0026BroccoliサイドパッチカラーブリムColorbrimつば裏グレースナップバックティファニーブルーeydenラップスタア誕生daveeastamiri形...ベースボール