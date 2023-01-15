韓国公式 スラムダンクー slam dunk ユニフォーム キーホルダー セット ...

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商品詳細
グッズ種類···キーホルダーご覧いただきましてありがとうございます。∇スラムダンク 韓国限定公式ユニフォームキーホルダー 流川楓 １個です。韓国の映画館CGVで限定販売された公式グッズです。販売開始と同時にすぐに欠品となっています。新品未使用品ですが、海外商品のため、初期からのキズや擦れなどがある可能性があります。気になる方はご遠慮ください。スラムダンクSLAMDUNKユニフォームキーホルダー流川楓韓国公式グッズ最後までご覧いただきましてありがとうございます。よろしくお願いします(^^♪
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