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シュプリーム　キャップ　Supreme cap
商品番号 Y16104642856
商品名

シュプリーム　キャップ　Supreme cap
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Supreme22ssTerrySpelloutCampCapシュプリームテリーキャンプ　キャップスペルアウトサイズ調節可能なので女性の方にも着用いただけるかと思います。タオル地？パイル地？というのでしょうか、珍しい材質です。あまり使用しておりませんが、あくまでもused品ですので神経質な方は御遠慮ください。
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