シュプリーム　キャップ　Supreme cap

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商品詳細
Supreme22ssTerrySpelloutCampCapシュプリームテリーキャンプ キャップスペルアウトサイズ調節可能なので女性の方にも着用いただけるかと思います。タオル地？パイル地？というのでしょうか、珍しい材質です。あまり使用しておりませんが、あくまでもused品ですので神経質な方は御遠慮ください。
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