ヒステリックグラマー ヒスガール Tシャツ 半袖 L デカロゴ くすみブルー

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商品詳細
HYSTERICGLAMOURヒステリックグラマーヒスガールTシャツ半袖サイズLデカロゴビッグロゴくすみブルー送料無料の出品です。70s、80s、90sにも劣らない良さがあります。全体的にあまりダメージはないんですが、画像8のように前側下に小さな穴があります。にあります。used品なため、当方見逃しているダメージなどあるかもしれませんので、ご理解頂ける方のみ購入よろしくお願いいたします。古着屋さんにて購入した商品です。発送は折りたたんでの発送になります。素材綿(コットン)100%カラーくすみブルー(少し暗めの青)×ブラック(黒)サイズL着丈65.5肩幅45身幅54袖丈22素人採寸なので、多少の誤差はご了承ください。フォロー割始めました！1000円～3999円は100円引き4000円～6999円は200円引き7000円～9999円は400円引き10000円～ は500円引き他にも服を出品していますので、よろしければご覧ください。→#MS2917古着色々な春服、夏服、秋服、冬服を出品しています。送料無料になります。メンズ#MS2917古着#HYSTERICGLAMOUR#ヒステリックグラマー#Tシャツ
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