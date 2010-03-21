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ホワイトハウスコックス スウェード リングベルト
商品番号 N86979817454
商品名

ホワイトハウスコックス スウェード リングベルト
ブランド名 ホワイトハウスコックス
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品ページをご覧いただきありがとうございます！ホワイトハウスコックスのリングベルトです。ユナイテッドアローズ購入でイングランド製です。サイズは32インチ、80センチとなっております。リングベルトなので足りないのは困りますが余る分には全く問題ないです。使用回数は少なく多少の使用感はあるかと思いますがまだまだお使い頂けると思います。秋らしい色合いでスウェード素材なのでこれからの季節に良いと思います。使用機会があまりないので出品となりました。どうぞよろしくお願いいたします！
http://narcologia.ru/goods/capitation103408.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture484641.html
http://narcologia.ru/goods/response655142.html
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