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FENDI　フェンディ　ネクタイ　メンズ　ネイビー　ロゴ　総柄　ズッカ柄
商品番号 N30531965965
商品名

FENDI　フェンディ　ネクタイ　メンズ　ネイビー　ロゴ　総柄　ズッカ柄
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げしました。中古品になります。フェンディのネクタイになります。目立った汚れやホツレはありません。ネイビーカラーに四角の立方体に見えるデザインにロゴが付いています。目立ちすぎず個性をオシャレに発揮できる一本です。アルマーニやポールスミス等をお使いの方にも満足していただけるかと思います。ARMANIPaulSmithHERMESCHANELGUCCIVivienneWestwooddunhillズッカ柄
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