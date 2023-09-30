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Mr.BIG 2002年JAPAN TOUR Tシャツ 新品・未使用
商品番号 L55622265710
商品名

Mr.BIG 2002年JAPAN TOUR Tシャツ 新品・未使用
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビンテージ（2002年）新品・未使用「素人保管・素人平置き採寸」着丈：約77cm身幅：約55cm肩幅：約54cm素人採寸なので、誤差があります。ご了承下さい。素人保管の為、強い折りシワがあります。状態確認をしておりますが素人検品ですので、小さいキズ等の見落としはご了承下さい。新品・未使用ですが、古いモノですので神経質な方や、完璧を望む方はお控えください。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...その他季節感...夏
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