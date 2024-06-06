《新品》adabat、アダバット、お洒落ベルト、ブラウン　Ｔ

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《新品》adabat、アダバット、お洒落ベルト、ブラウン(タグ付き)お洒落なベルトです♪全長 約108cm 幅3cm(ベルトは切って調節可能)表裏素材：牛革日本製箱なし保管の為、使ってしまえば気にならない程度の小傷があります。ご了承下さい。コメント個人の自宅保管ですので、神経質な方・細かいことが気になる方は、ご入札をお控え頂きますようにお願いいたします。土日は、基本的にご連絡・発送はいたしておりません、ご了承ください。★説明・質問などで充分ご納得されてからの入札をお待ちしております。★商品の色合いはパソコンにより、画像と実際は異なることもありますので、商品説明をご参考になさって下さい。出品していますお品物は、百貨店・専門店・メーカー購入品で正規品になります。