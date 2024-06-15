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NIKE スペースヒッピー 完売品
商品番号 O27224818820
商品名

NIKE スペースヒッピー 完売品
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,738 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NIKE\"SPACEHIPPIECOLLECTION\"02VOLTナイキスペースヒッピーコレクション02ボルトサイズ28※シューズボックス、バッグは付属なし1シーズン使用のものです。目立つ汚れやダメージはありませんが、気になる方はお控えください。スペースヒッピー02-ボルトThisisTrashスペースヒッピーは、廃棄物を新たな形で活用するストーリー。アッパーからアウトソールにいたるまで、スペースヒッピー02には、重量の50％以上にリサイクル素材が使われている。「SpaceWasteYarn（宇宙ごみの糸）」と呼ばれるアッパーには、ペットボトル、Tシャツ、糸の廃棄物から生まれたリサイクルポリエステル素材を約90％使用。快適性を最大限まで高めるため、部分的にタオル地を使ってパターンを配している。柔らかいCraterFoamミッドソールには、NikeGrindと複数のフォームの混合物をミックス。優れた安定感を持つユニークなデザインに仕上げている。インソールには、Nikeのネクスト％ランニングシューズで究極の履き心地を生み出すクッショニング、ZoomXフォームの廃棄物を使用している。スペースヒッピーが入る箱は、従来のダブルボックスではなく、再利用素材を使用したシングルシューズボックス。印刷には植物由来のインクを使用している。Nike史上最も少ない二酸化炭素排出量で製造されたギアの1つ、それがNikeSpaceHippieコレクションだ。
http://narcologia.ru/goods/moped773968.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate216748.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation46221.html
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