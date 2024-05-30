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ミッドビルキャップ　SS22
商品番号 B57726799845
商品名

ミッドビルキャップ　SS22
ブランド名 パタゴニア
特別価格 税込 4,725 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジンダイジマウンテンワークスのミッドビルキャップです。3回ほど着用しましたがかぶらなくなったので出品します。現在、ヘロンキャップになって廃盤となった22年モデルです。ベージュにネイビーカラーの往年のパタゴニアスプーンビルキャップをオマージュした一品です。カラー···ベージュ小さく折りたたんで発送します。山と道リッジマウンテンギアRIDGEMOUNTAINGEARロウロウマウンテンワークスRawLowMountainWorksジンダイジマウンテンワークスJINDAIJIMOUNTAINWORKSムーンライトギアmoonlightgearパランテHYPERLITEMOUNTAINGEARハイパーライトマウンテンギアzpacksゴッサマーギアGossamerGear
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ミッドビルキャップ　SS22
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