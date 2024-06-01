【希少】ラッドミュージシャン ブラックフラッグ オールブラック Tシャツ　44

全商品一覧➡︎#ゆうみの古着Tシャツ類➡︎#ゆうみのTシャツラッドミュージシャン一覧➡︎#ゆうみのラッドミュージシャンモード・ストリートコーデに欠かせないLADMUSICIAN×BLACKFRAGの激レアオーバーサイズTシャツ。ブラック・フラッグを象徴するロゴマークを異素材でアレンジした激レアデザインは流通量も少なく、探されている方も多いはず。レトロストリートな雰囲気が抜群の存在感で、着ているだけで目を惹きます。一番人気のオールブラックボディに、センターロゴのデザインが映える激レアな一着。やわらかい着心地は冬のインナーにも最適。☑️状態【A】全体もしくは一部に若干の使用感若干の着用感はあるが目立った傷や汚れ無し☑️サイズ：44表記（メンズXL相当）着丈72肩幅51身幅58袖丈22（cm）☑️カラー：黒ブラック✴古着女子ゆうみはこんな方におすすめ(◜ᴗ◝)✅オーバーサイズ・ビッグサイズ・ゆるだぼストリートコーデ好き✅厚底靴で白黒カラーのおしゃれな韓国ファッション好き✅ヴィンテージスポーツブランド(ナイキ、アディダス、ラルフローレン、ラコステ、フレッドペリー、チャンピオン、トミーヒルフィガー)を合わせたスポーツMIX、90s・80sコーデ・スニーカー好き☑️当店ではカジュアルでかわいいビンテージのTシャツやパーカー、スウェット・トレーナーは勿論、柄シャツやニット、ポロシャツやナイロンジャケットまで半袖の春服夏服長袖の秋服冬服を幅広く販売⭐️ホワイトやブラック、花柄やビッグロゴ・刺繍ワンポイント・アーガイル・ボヘミアンといった定番デザインやベージュやカーキなどのアースカラー、パステルやメッシュなどトレンド商品を毎日出品❗️※水着は取扱無し☑️カップルでシミラールック、男女兼用ユニセックスで楽しめます⭐️☑️ストリートコーデやワンピースは体型カバーにも最適！可愛いハンドメイドアクセサリーやウィッグ・エクステと合わせてコーデを格上げして！全商品一覧➡︎#ゆうみの古着Tシャツ類➡︎#ゆうみのTシャツラッドミュージシャン一覧➡︎#ゆうみのラッドミュージシャン



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