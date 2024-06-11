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レア✴︎NEW ERA ニューエラ　レオパードキングダム
商品番号 Q17366905316
商品名

レア✴︎NEW ERA ニューエラ　レオパードキングダム
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★商品名レア✴︎NEWERAニューエラ　レオパードキングダムパイレーツ　ベージュ　Leopardkingdom★商品説明大人気レオパードスキンのモデルです！59FIFTY★サイズ60.6★色ベージュ　ライトカーキ　レオパードキングダム★状態□商品ランクSS→ほぼ未使用品A→使用感はあるが大きな汚れや傷などない美品B→使用感があり少しの汚れや傷がある状態C→使用感もあり、目立った汚れや傷がある状態※個人の感覚での判断です。参考になればと思います。□細かいところまで気になさる方は事前に連絡お願いいたします。写真追加など承ります！□購入後については状態に納得されてると判断させていただきます。□値引きはしておりません。□素人の保管ですので、ご了承ください。□大手のリサイクルショップで購入したものです。ご安心の上ご検討頂ければと思います。★発送□簡易包装で発送、コンパクト便にて発送致します。※一部上部がおされます。気になさる方は事前にご相談ください。プラス300円にて60サイズに変更可能□商品の破損につながるような無理な梱包は致しません。　✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎気持ち良い取引になるよう心がけております！質問などありましたら、お気軽にコメント頂ければと思います！ぜひご検討ください！
http://narcologia.ru/goods/unusable421274.html
http://narcologia.ru/goods/stair876900.html
http://narcologia.ru/goods/composite834154.html
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