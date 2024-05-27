新品☆COACH(コーチ)メンズ ブラック シグネチャー レザー 折り財布 ...

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商品詳細
✨セール＆無料ラッピング承ります✨COACH(コーチ)ブラックシグネチャーレザー二つ折り財布#lalaおすすめ◆上品な色合いのシグネチャー柄で高級感があります◆コインとお札の収納スペースが離れているのでそれぞれの取り出しがしやすくなっています・サイズ：約横13.5cm×縦9.5cm×厚み3.5cm・重量：約140g・素材：PVCコーティングキャンバス・開閉：スナップ・内部：ファスナー式小銭入れ×1、札入れ×1、オープンポケット×3、パスケース×1、カードポケット×7他にも多数のショルダーバッグトートバッグございます♩よろしければ、ご閲覧ください(^^)ご質問があればお気軽にコメントください#レディース#メンズ78
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