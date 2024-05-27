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ポールスミスPaul Smith・ネクタイ・紺ネイビー・小紋柄・シルク100%
商品番号 B97211356105
商品名

ポールスミスPaul Smith・ネクタイ・紺ネイビー・小紋柄・シルク100%
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,554 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#まとめ買いで割引のんのアパレル部屋即購入OK！お値段の交渉大歓迎！●ポールスミスPaulSmithネクタイ紺ネイビー・小紋柄ポールスミスのネクタイです。ビジネスに使いやすい紺ネイビーの小紋柄です。●サイズ大剣幅　約10cm●色紺ネイビー・小紋柄●素材絹シルク　100%●状態目立った傷や汚れなしまだまだ長く、綺麗にお使いいただけます。●配送1〜2日程度で発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/choice973685.html
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