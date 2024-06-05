印伝　ベルト　亀甲柄　本革　ロングサイズ　誕生日プレゼント　メンズベルト

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商品詳細
印傳屋のメンズ ベルトです。未使用になります。色は黒です。柄は、亀甲柄です。素材は鹿革です。穴無し 長尺ロングサイズ甲州印伝は漆で模様を付けた鹿革を用いた山梨の伝統工芸品になります。ベルトは未使用で写真撮影のためはじめて箱から出しました。傷、汚れはありません。箱付き外箱に目立った傷汚れ、変色はありませんが、包み紙開けて保管しておりましたので箱は僅かに劣化している可能性はあると思われます。その点をご理解の上ご購入ください。
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