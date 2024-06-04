ファイロファックス システム手帳 ケンダル バイブル ブラウン

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☆10/23〜27発送不可☆値下げ不可。値下げ希望コメントには返信いたしません。（希望価格の登録はしていただいて結構です。値付けの参考にいたします。）ファイロファックスのシステム手帳バインダー、ケンダルです。サイズはバイブル、カラーはブラウンです。こちらで新品未使用のものをお譲りいただきました。前出品者様、ありがとうございました。20年程前のモデルでとても希少なものです。ファイロファックスの手帳が大好きで、コレクションも兼ねて購入しました。仕事の都合によりシステム手帳を使用しなくなったため、必要な方にお譲りできればと思います。当方は1ヶ月程使用しました。目立つ傷や汚れのないキレイなお品ですが、古いものです。天然皮革特有の皺や血筋などもあるかと思います。あくまで個人の自宅保管のため、その他傷汚れ等見落としがある場合がございます。気になる方はご遠慮くださいませ。よろしくお願いいたします。☆箱ありの簡易梱包にて発送いたします。1→0.8