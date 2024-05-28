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【正規品・新品】エルメス　シルクインコンパクト　財布　ゴールド
商品番号 M36423678056
商品名

【正規品・新品】エルメス　シルクインコンパクト　財布　ゴールド
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 31,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

*提示価格での購入をお願いします。お値下げ交渉はお断りしています*新品未使用品の正規品です*色みはゴールドです*今年5月にロンドンのボンドストリートの店舗で購入いたしました(写真ご参照)*中身のシルクは柔らかい色味でハート柄です*使う機会がないため、新品のままお譲りしたく出品いたします*箱、薄紙、紙袋をおつけします*領収書はおつけいたしませんのでご了承下さい#エルメス#シルクインコンパクト#シルクイン#カルヴィ#べアン#エトゥープ#財布#カードケース素材···本革
http://narcologia.ru/goods/ambassador556706.html
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