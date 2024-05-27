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LGB ルグランブルー　ドラゴン　tシャツ　dragon y2k l.g.b
商品番号 I85678007721
商品名

LGB ルグランブルー　ドラゴン　tシャツ　dragon y2k l.g.b
ブランド名 ルグランブルー
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

〔商品情報〕ブランド:LGB商品名:DRAGONTサイズ:♂2→着丈約74cm、身幅約50cm状態:10中6-7程度ヴィンテージ風のデザインその他ユリウスやnoid、LGB、ヴィリジアンRare00sG.O.AArchiveゴアアーカイブifsixwasninel.g.bkmriisharespirit90svintageY2Kgoa、fuga、civarize、oberisk、catorce、14thaddiction等多数出品中
http://narcologia.ru/goods/traverse902226.html
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