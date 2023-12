NEW ERA 2023 Soloist. NEIGHBORHOOD 7 3/8

ニューエラ TAKAHIROMIYASHITATheSoloistタカヒロミヤシタザソロイスト ネイバーフッド コラボ 即完売 希少 ベースボール baseballキャップ 帽子 シンプル 特別感 合わせやすいブラック 黒 Black新品未使用サイズ73/8(58.7cm)TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.と「ニューエラ」が、ベースボールキャップのワールドスタンダードである[59FIFTY®]をベースにした、トリプルコラボレーションコレクション。RakutenFashionWeekTOKYO2023A/Wの特別企画〈byR(バイアール)〉として行われたTAKAHIROMIYASHITATheSoloist.の2023年秋冬ランウェイショーのテーマである〈THETWOOFUS〉を、各ブランドやクリエイターが独自の解釈でデザイン。それらのモチーフを「ニューエラ」が得意とする刺繍で再現したヘッドウェアコレクションとなっています。



