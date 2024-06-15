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マシス　メッシュキャップ/MASSES THING BLACK キムタク
商品番号 I76023073801
商品名

マシス　メッシュキャップ/MASSES THING BLACK キムタク
ブランド名 マシス
特別価格 税込 4,576 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マシスのメッシュキャップになります。木村拓哉さんも愛用の人気ブランドです。新品・未使用品カラー　BLACK※型崩れしないよう、箱に入れて発送させて頂きます。【素材】コットン100％ポリエステル100％【サイズ】FREE【商品説明】フロントにフレイムモチーフのグラフィックが刺繍で入ります。スナップバックタイプでフリーサイズで被っていただけます。その他にも色々な商品を取り扱ってますので是非ご覧になってみて下さい。何かありましたらコメントどうぞ。宜しくお願い致します^^マシスMASSESチャレンジャーCHALLENGERポークチョップポークチョップガレージサプライPORKCHOPネイバーフッドneighborhoodラッツRATSエムアンドエムM\u0026MスタンダードカリフォルニアサムズSAMSハーレーダビッドソンランプグローブスHWY東京インディアンズキムタク木村拓哉長瀬智也
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