80's MICHELANGELO Tシャツ 染み込み アート ヴィンテージ

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1980年代ミケランジェロアダムの創造染み込みTシャツになります。ミケランジェロの代表作\"アダムの創造\"から、アダムの顔がフォーカスされた１枚。ミケランジェロのヴィンテージTシャツは数多く存在しますが、このアングルは大変レアだと思います。染み込みの雰囲気も抜群で、これ１枚で十分カッコいいです。サイズも身幅広め、着丈も程よい長さとなっていますので男女問わず人気のシルエットです。探されていた方はこの機会に是非どうぞ！！★ボディカラーwhite★素材コットン:100%★サイズタグ表示:XXL肩幅:58.5cm身幅:56.5cm着丈:64.5cm※素人採寸ですので、若干の誤差はご了承下さい。★コンディション特に目立った傷や汚れもなく、一般的な古着レベルかと思います。あくまで古着ですので、神経質な方は購入をお控えください。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬