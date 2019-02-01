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【廃盤】ポールスミス　メンズベルト　ブライドルレザーLサイズ
商品番号 L73495053279
商品名

【廃盤】ポールスミス　メンズベルト　ブライドルレザーLサイズ
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

既に廃盤？でしょうか。20年くらい前に、慶事用にポールスミス店舗で購入。購入時の金額約¥20,000スーツ着用の際の普段使いもしてました。このたびワードローブ変更のため出品します。ベルト穴付近にはシワ・色褪せあるものの革自体のヨレ・ヘタリはありません。ハート型のリベットがアクセントになっています。ベルト全長　約97センチベルト幅　約3.5センチベルト厚み　約4ミリハート形リベット厚み　約2ミリカラー...ブラック素材...本革(ブライドルレザー)宅急便コンパクトにて発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/injure221367.html
http://narcologia.ru/goods/navigate818630.html
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