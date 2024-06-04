chrome hearts SQUARE BUTTON wallet 財布

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商品詳細
《ブランド》クロムハーツchromehearts《素材》レザー《商品名》スクエアボタンビル《カラー》ブラック 《商品説明》国内のクロムハーツブティックで購入。本物です。状態は綺麗で革特有の艶もあり。付属品は購入時に頂いた証明書インボイスよろしくお願いします。
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