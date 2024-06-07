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浮世絵 vintage Tシャツ ビンテージ シングルステッチ
商品番号 J81683994708
商品名

浮世絵 vintage Tシャツ ビンテージ シングルステッチ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

浮世絵プリントのTシャツです。70sNIKEの春画のTシャツなど、海外でも一定数人気のある日本画のプリントの一枚。エッシャーやウォーホル、キースヘリングなどのアート系のTシャツも年々人気と共に価格も高騰しています。着丈約70cm身幅約55cm素人採寸の為多少の誤差はご了承ください。シングルステッチワーナーブラザーズポパイPOPEYEdisneyディズニーミッキートイストーリーモンスターズインクフルーツオブザルームfruitoftheloomhanesoneita企業ゲームアニメtシャツ企業tゲームtアニメt90s80s70s犬dogアニマルどーもくんアートピカソかいじゅうたちのいるところおさるのジョージシンプソンズルーニーテューンズバックスバニータズマニアンデビル#古着#oldclothes#古着屋#ヴィンテージ#vintage#古着女子#古着男子#フルジョ#フルダン#古着巡り#レディース古着#メンズ古着#古着コーデ#ヴィンテージ古着#古着好きな人と繋がりたい#ヴィンテージ好きな人と繋がりたい#古着ファッション#古着通販#ootd##ビッグサイズ#シュプリーム#ハードロックカフェ#ナイキ#ヴィンテージ#キャラクター#ディズニー#ムービーTシャツワーナー・ブラザース　ルーニーチューン　ニコちゃん　ユニバーサルスタジオ古着MIX古着女子古着男子ユニセックス70s80s90sレア菅田将暉ralphlaurencarharttpatagoniaadidaschampionnikestussyburberrylacosteoldgapbarbourヴィンテージusa製ワンポイントリバースウィーブベージュゆるだぼ
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