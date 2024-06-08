新品未使用！！定価7万 J\u0026M DAVIDSON ジェイアンドエムデヴィッドソン

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こちらは、イギリスのブランドJ\u0026MDAVIDSONのラウンドジップウォレットになります。財布でありながら圧倒的な存在感のある佇まい、また表面と裏面が異なるディテールなど、随所にこだわりを感じる魅力的な長財布です。メンズやレディース関係なくご使用いただけるモデルです。是非この機会にいかがでしょうか。カラーブラック寸法W19×H11×D2素材カーフレザー商品状態新品未使用ご不明な点や値引き交渉など、お気軽にコメントください。#財布の商品一覧#全てのファッション・雑貨等の商品一覧