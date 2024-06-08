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【超美品】カフェキツネキャップ
商品番号 K32739447278
商品名

【超美品】カフェキツネキャップ
ブランド名 メゾンキツネ
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラックzozoにて購入。一度試着で被ったのですが好みではなかったため出品です。完売商品、試着のみということもあり。値段は下げたくないなーという思いです。ご検討ください。写真はとりあえずZOZOのものを使ってます。撮ってほしいとお声があれば載せますね！
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